Победители областного конкурса "Сердце отдаю детям" названы в Тюмени

Итоги областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" подвели в Тюмени, семь финалистов представят Тюменскую область на всероссийском конкурсе в сентябре в Красноярске.

В очном этапе участвовали 21 педагог допобразования из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Тюменского и Ишимского районов.

В номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности" первое место заняла Анна Рябченко (МАУ ЦВЭД "В доме Буркова", Тюмень). Лучшим педагогом по технической направленности признана Ксения Скоробогатова (ДЮСШ Ишимского района"), по по физкультурно-спортивной направленности - Мария Муравенкова (ДЮЦ "Авангард", Тюмень), по естественнонаучной направленности – Татьяна Меркушева (Центр допобразования детей, Ишим), по туристско-краеведческой направленности" – Раиса Шабанова ("ДТиС "Пионер", центр туризма и краеведения), по социально-гуманитарной направленности" – Анна Кутузова (Школа одаренных ТюмГУ). Лучшим педагогом допобразования, работающим с детьми с ОВЗ, с инвалидностью стал Виктор Погорелов (Центр спортивного танца, Тюмень).

В прошлом году на всероссийском этапе три педагога из Тюменской области стали призерами и победителями конкурса. Ждем от нынешних победителей таких же высоких результатов и желаем успехов в профессиональной деятельности.