"Русская компания" проводит Интернет в частном секторе Тюмени и района

Часто жители частного сектора, особенно в отдалённых от крупных городов районах, переживают, что провести в свой дом Интернет проблематично, ожидая дорогое подключение и неудобные тарифы или плохую скорость.

Но действительно ли эта услуга настолько накладна и невыгодна? Давайте рассмотрим на примере провайдера "Русская компания".

Провайдер широко представлен в частном секторе Тюмени и Тюменского района. В пригороде охвачены многие населенные пункты по Московскому, Ирбитскому и Салаирскому трактам.

К примеру, услуги "Русской компании" для частного сектора доступны: в посёлках Боровский и Московский; в деревнях Зубарева, Падерина, Посохова, Дербыши, Дударева, Ушакова, Каменка, Успенка, Насекина; в селах Перевалово, Гусева, Кулакова, Луговое, Горьковка, Кулига; в коттеджных посёлках Успенский, Ёлки, Озерный и Озёрный-2, Радуга, Есенино, Лесная сказка, Перелада, Заповедник, Радужный, Лесное озеро, Долина Солнца, Русичи, Зеленые аллеи и других, а также во множестве СНТ, с/о и отдаленных микрорайонах.

Компания проводит высокоскоростной кабельный Интернет по технологии PON, которая на сегодня является передовой. Такой кабель гарантирует бесперебойное, надежное и высокоскоростное соединение, может передавать огромный объем информации без потери качества, а также не требует сложного обслуживания. Вопрос о скорости передачи данных и надежности соединения отпадает сам собой.

Действуют разнообразные тарифные линейки со скоростью на выбор от 100 до 500 Мбит/с. Ежемесячный платёж – от 550 рублей для домов в черте Тюмени и от 900 рублей для загородных коттеджей в рамках линеек "Усадьба" и "Кантри".

Также в рамках пакетных предложений (линейки "Коттедж" и "Слобода") вместе с Интернетом можно провести и кабельное ТВ с более чем 200 каналами. Стоимость – от 700 рублей для Тюмени и от 820 для пригорода (в зависимости от выбранной скорости).

Кабельное ТВ от "Русской компании" - это новости со всего света, фильмы и сериалы различных жанров, молодежные и детские передачи, музыка и развлечения, наука и путешествия, бизнес и магазины на диване, кулинария, медицина, самый разнообразный спорт, образовательные каналы и многое, многое другое.

Ознакомиться с географией подключения к Интернету в частном секторе можно на сайте провайдера. Уточнить возможность подключения и задать иные вопросы можно по телефону: 39-00-39.