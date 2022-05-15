Выбрать место для отдыха в Тюменской области поможет тест

Группа ЦУР в социальной сети Вконтакте может помочь определиться с местом для отдыха в Тюменской области.

Чтобы пройти тест, нужно ответить всего на семь вопросов. Они сформулированы так, чтобы четко определить предпочтения человека при выборе вида отдыха. Например, отдых на природе или в городе; формы отдыха — экскурсия, мастер-класс или посещение термального источника. Тест поможет учесть и гастрономические пристрастия, а также его тип характера.

Все это позволит сформировать в итоге список тех локаций, которые лучше всего подойдут для отдыха конкретного участника теста. В списке таких мест есть все популярные достопримечательности Тюменской области, например, термальные курорты и Тобольский Кремль, но также будут предложены и необычные варианты для отдыха, о которых могут не знать даже коренные тюменцы.

— В Тюменской области огромное количество интересных мест для отдыха. И бывает непросто выбрать что-то одно. Надеюсь, что созданный нами ознакомительный тест, поможет тюменцам и гостям региона определиться с выбором, — рассказал Роман Рзаев, руководитель ЦУР Тюменской области.