Свои творческие идеи под наставничеством режиссеров из Москвы смогут реализовать тюменцы

25 мая в 15:00 в молодежном театральном центре "Космос"

пройдет питчинг, на котором можно будет поделиться своими идеями околотеатральных и творческих проектов. Семь лучших реализуют совместно с режиссерами-магистрантами школы студии МХАТ.

В группе Театрального центра состоится онлайн-презентация проектов. Для участия нужно заполнить анкету: кратко рассказать о себе и своей идее. Ссылку для заполнения можно найти в группе "Космоса" в соцсети "ВКонтакте".

Команда Театрального центра и магистранты мастерской режиссера Виктора Анатольевича Рыжакова выберут семь лучших идей. Защита пройдет онлайн.

Постановочный процесс пройдет с 1 по 11 июня, в него входит организация: обсуждения концепции проекта/спектакля, этапы разработки спектакля, репетиции, обсуждения, премьера. К каждой команде (или автору) проекта будет представлен свой режиссер, а также профессиональные актеры, хореографы и художники. 12 июня состоится итоговый показ работ. Приглашенные театральные критики выберут два лучших проекта. Они отправятся на гастроли в Казань, Омск и Новосибирск, а также попадут в афишу "Космоса".

— Питчинг поможет участникам "Архивации нас" и всем присоединившимся авторам проверить свои замыслы, представив их экспертному составу. Режиссеры выберут те идеи, которые им окажутся ближе, и в качестве кураторов помогут их осуществить. Основная задача "Архивации нас" — это возможность коллабораций молодых художников из разных регионов и простых горожан. Мы хотели сделать проект, доступный всем, поэтому делаем питчинг открытым, — поделилась Александрина Шаклеева, руководитель "Космоса" корреспонденту Мегатюмени.