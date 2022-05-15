Водителей общественного транспорта контролируют тюменские автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области контролируют соблюдение ПДД водителями автобусов, маршрутных такси. Особый контроль осуществляется за передвижением по федеральным автодорогам автобусов, перевозящих рабочих на "вахты", работников из других регионов России в сторону северных округов.

Автоинспекторы сверяют показания тахографов, обращая внимание на соблюдение режима труда и отдыха, контролируют исправность рулевого управления автобусов и тормозной системы, непосредственно влияющих на состояние аварийности.

В этом году в Тюменской области с участием водителей автобусов произошло 48 ДТП, в которых один человек погиб, 58 человек ранены. В минувшем году погибших и раненых в авариях с участием общественного транспорта было больше.