Чем экстраверт отличается от интроверта, рассказали тюменцам

Психолог Марина Антонова растолковала научные термины.

Каждый день человек общается с большим количеством знакомых, друзей, коллег. Замечает схожесть и различия в характере и поведении между ними и собой.

Эти качества психологи разделяют на две группы: "экстраверт" и "интроверт". Они являются противоположностями друг друга — люди одного типа не откажутся от шумной компании, а другого предпочтут уединение с самим собой.

— Часто бывает так, что человек по природе своей экстраверт, но слывет интровертом, так как очень мало общается. Его малообщительность сформировалась в силу жизненных обстоятельств. Человеку хочется быть на виду, общаться, высказывать мнение, но он стесняется, считает это плохим воспитанием, — делится с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" семейный психолог Марина Антонова. — И, наоборот, человек любит уединение, посидеть или погулять один, поразмышлять о чем-то, но на работе ему приходится вести переговоры, управлять процессами или людьми. В таких случаях может сложиться впечатление, что он очень коммуникабельный — экстраверт.

Психолог отмечает, что экстраверт, если не дает себе отдыха в уединении, становится очень раздражительным, переживает сильные стрессы, а иногда на нервной почве может даже заболеть.

По мнению Марины, чистые типы людей в жизни встречаются не так часто. Как правило, каждый бывает и замкнутым, и общительным в разных ситуациях и в зависимости от окружения. Иногда хочется побыть в тишине, а иногда в шумной компании.

Так экстраверт — это тот тип человека, который может и хочет долгое время находится в обществе, и будет чувствовать себя комфортно. Такой человек находится в тесных отношениях с окружающими, часто посещает мероприятия, у него большой круг знакомых.

А интроверт — это полная противоположность экстраверта. Он полностью сосредоточен на своем внутреннем мире, любит проводить время наедине с самим собой, круг его знакомых очень мал.