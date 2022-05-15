Тюменская компания "МИДО" предлагает услуги на международном уровне

Участник Нефтегазового кластера - компания "МИДО" признана победителем в номинации "Прорыв года" регионального этапа конкурса "Экспортер года". Имена победителей стали известны 11 мая.
Сфера деятельности Международного института дополнительного образования – обучение управлению скважиной при бурении и капитальном ремонте. Услугами "МИДО" пользуются не только российские компании, но и из Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Сербии и Туркменистана.
По словам генерального директора "МИДО" Владимира Долгушина, победа в конкурсе - это признание востребованности услуг со стороны международных добывающих и нефтесервисных компаний. И подтверждение того, что российские образовательные организации оказывают их на высоком уровне.
Кроме этого, институт ведет активную работу и в сфере импортозамещения международных образовательных программ. Совместно с институтом нефтегазовых технологических инициатив на базе ассоциации "Нефтегазовый кластер" ведется разработка отечественных отраслевых стандартов.
Награждение победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" пройдет на форуме "День предпринимателя. Большая бизнес-планерка-2022" 27 мая, сообщила Тюменская линия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru