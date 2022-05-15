На онлайн-форуме "Кадры будущего" победителями грантового конкурса стали тюменцы

11 мая объявили итоги Всероссийского грантового конкурса среди молодежи в рамках онлайн-форума "Кадры будущего для регионов". Финансовую поддержку получили участники из Тюмени Полина Филиппова и Дмитрий Зацепин.

Онлайн-форум "Кадры будущего для регионов" проходил 28–29 апреля. Участники прослушали серии лекций от экспертов Росмолодежи по разработке, медиапланированию и финансированию проектов. Также конкурсанты получили консультации специалистов грантового конкурса, которые помогли доработать и подготовить работы к защите.

Двое тюменцев одержали победу и получили средства на реализацию и развитие своих инициатив. Школьница Полина Филиппова с проектом "Медиа-поколение" выиграла грант в размере 240 000 рублей в номинации #расскажи_о_главном. Медиа-поколение пройдет в трех направлениях (фото, видео, социальные сети) и поможет развить медиаграмотность у школьников возраста 12–17 лет.

— Я впервые принимала участие в таком масштабном грантовом конкурсе и очень волновалась, но у меня остались только положительные эмоции. Конечно, были сложности при детальном расписывании проекта, а также при заполнении заявки, но в этом и суть таких форумов: преодолевать трудности и достигать цели. Сейчас я безумно рада, хотя также волнуюсь, ведь это первый мой опыт руководителя такого масштабного проекта. Но я уверена, что наша команда со всем справится, — рассказала Полина Филиппова, обладательница гранта онлайн-форума "Кадры будущего для регионов".

Проект школьника Дмитрия Зацепина РИМУЗиК (развивайся, играй, мысли, узнавай и конструируй) победил в номинации для творческих инициатив #вдохновляй и получил грант в размере 170 000 рублей. Он поможет детям в игровой форме изучить безопасный путь до дома и правила безопасного поведения на улице, сообщила Комсомольская правда - Тюмень.