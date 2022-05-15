Куда слетать в отпуск тюменцам, рассказала эксперт

09:26 15 мая 2022
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Директор тюменского турагентства Мария Шеломенцева рассказала, какие направления стоит выбрать.
Сочи, по словам Марии, - отличный вариант для любителей моря и тех, кто едет отдыхать семьей.

"Если дети и морской отдых, то это больше Сочи. Там появляется все больше новых кафе, центров для ребятишек", - рассказала Мария корреспонденту Вслух.ру.

Также пользуются спросом у туристов Дагестан, Алтай и Минеральные Воды. А вот тем, кто детьми не ограничен, больше подойдут крупные города.
"Для тех, кому не сидится на месте, есть много круизов. Или тот же Алтай, Калининград, Самара. Большое многообразие", - пояснил эксперт.
Директор турагентства посоветовала тюменцам посетить уже обязательные для путешественников места - Казань, Москву и Санкт-Петербург.

Теги: отпуск , туризм
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