Тюменский туризм предлагает разнообразие видов отдыха

Одной из самых посещаемых в этом году в Тюмени стала выставка, посвящённая туризму. Она привлекла участников из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Краснодарского края, Удмуртии.

- Нашу выставку посетили более шести с половиной тысяч человек, и это ещё одно подтверждение тому, что внутренний туризм сейчас вызывает искренний интерес, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - В этом году было несколько особенностей. В частности, в центре выставочного зала установили бассейн. Это оценили рыбаки. Любители забрасывать удочки тестировали здесь новинки ведущих мировых производителей. Для любителей экскурсионного туризма презентацию подготовили представители проекта Visit Tyumen.

Одной из ярких составляющих многих экскурсионных туров остаётся Тюменский район.

- Совместно с предпринимателями от турбизнеса мы готовы представить зрелищный, насыщенный отдых, который одновременно будет познавательным. В частности, за последние два года в сотрудничестве с турагентствами мы открыли 7 экскурсионных программ. Среди них "Деревенские встречи" в доме-музее крестьянского быта деревни Насекина, "Истории тобольского тракта" в Ембаево и Борках или "Сыр всему голова" в селе Луговом. В последнее время пользуются спросом этно-парки, но и здесь у каждого может быть своя особенность. Кто-то делает ставку на активный отдых, кто-то на релакс, а кто-то совмещает и то, и другое.

По материалам администрации Тюменского района.