Принять участие в шоу-кейсе фестиваля "Таврида.Арт" могут тюменцы

К участию в шоу-кейсе фестиваля "Таврида.Арт" приглашаются хореографы, сольные танцоры и танцевальные коллективы, артисты музыкального театра и цирка, музыканты, арт-менеджеры и художники со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера "Таврида", выполнить творческое задание и создать видеовизитку. Экспертная комиссия оценит качество выполнения задания, уровень самопрезентации и мотивацию к участию. Результаты отбора объявят 20 июня.

Как сообщили Moi-portal.ru в Медиацентре молодежной политики Тюменской области, шоу-кейс пройдет с 4 по 11 июля в Крыму. Все прошедшие отбор попробуют свои силы в подготовке и организации ключевых мероприятий фестиваля: шоу "Таврида.АРТ", в рамках которого в этом году состоится "Шоу резидентов", а также выставки современного и цифрового искусства.

Эксперты поделятся своими знаниями и опытом с участниками заезда. Победители отбора будут участвовать в шоу-форматах фестиваля и реализации арт-выставки. Лучшие участники получат приглашения на другие проекты арт-кластера "Таврида" и мероприятия партнеров в качестве артистов.