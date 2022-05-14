Ко дню рождения Петра I в Тобольске поставят исторический спектакль

Исторический интерактивный спектакль с элементами вербатима поставят в тематическом парке "Тобол" в Тобольске в июне. Постановку хотят сделать ко дню рождения Петра Великого.

Об этом Тюменской линой рассказала директор АНО "Посад сибирских старожилов" Анастасия Романова.

Название иммерсионного спектакля пока держат в секрете, подробнее обещают рассказать позднее. Сейчас в тематическом парке идут съемки сказки "По щучьему велению".

"По этой причине тематический парк закрыт для посетителей. В свободные от съемок дни здесь по предварительным заявкам принимают туристические группы по 15 человек. Гостей катают на телегах, запряженных лошадьми. Посетители могут примерить костюмы героев фильма "Тобол", побить в барабаны из киноленты. На август запланирован еще один съемочный процесс - пока не могу раскрыть название проекта", — рассказала она.