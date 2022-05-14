ФК "Тюмень" проведет еще три тура в мае

ФК Тюмень" в мае готовится провести три матча в рамках Олимп-Первенства России среди клубов II дивизиона ФНЛ. С соперниками наша команда уже встречалась в начале сезона.

15 мая предстоит выездной матч с командой "Спартак Туймазы" (Башкирия). 7 августа соперники разошлись со счетом 4:3 в пользу тюменцев.

21 мая "Тюмень" будет встречать "Амкар-Пермь", с этим клубом матч 1 августа закончился ничьей — 1:1.

28 мая предстоит поединок с "Новосибирском" на их стадионе. В первом матче сезона, 24 июля, на родном "Геологе" тюменцы проиграли сибирской команде со счетом 0:3. Стоит отметить успешное выступление "Тюмени" во второй части сезона-2022. Как уже сообщал Вслух.ру, из шести проведенных матчей было три "сухих" победы. Со счетом 4:0 наш клуб обыграл "Оренбург-2". Со счетом 3:0 - "Торпедо" из Миасса, а также в последнем матче 8 мая - "Динамо" из Барнаула. Кроме того, май запомнился крупной победой тюменцев над "Иртышом" из Омска, игра 5 мая закончилась со счетом 7:2.

Первые поединки после зимнего перерыва наши футболисты закончили ничьей: сначала с "Ностой" из Новотроицка (1:1), затем с "Уралом-2" из Екатеринбурга (2:2).