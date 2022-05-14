В Тюменском районе строят новые дороги



Более 46 км дорог построят в 2022-2023 годах на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе.

Каждый год, благодаря финансированию областного бюджета, разрабатывается проектная документация и ведется строительство на 2-3 площадках ИЖС. В 2022 году дорожники вышли на работу сразу в шести территориях: д. Якуши и д. Падерина (продолжается начатое ранее строительство), в д. Решетникова, п. Новотарманский и п. Винзили, в с. Горьковка.

Горьковчане ждали дорог и тротуаров на площадке ИЖС-4 почти 15 лет. С 2007 года заливные луга на окраине села начали застраивать. Сейчас застроено более 90 процентов. Здесь живут около тысячи человек и для них появление дорожной техники – большая радость. И шум, и пыль, и неудобства они готовы терпеть, чтобы потом без проблем добираться домой в любую погоду.

По проекту, за два года на этой площадке построят 4,5 км дорог (в 2022 – в щебне, в 2023 положат асфальт), тротуары, сделают водоотведение, уличное освещение.Как отмечает глава Горьковского МО Елена Пластинина, жители каждый день отмечают продвижение в работе. Простаивать подрядной организации – ДРСУ-2 – точно не дадут.

В начале 2022 года на этой площадке ИЖС появился и природный газ. Его тоже давно ждали горьковчане и сразу же начали подключаться, ведь отапливать дома электричеством накладно, к тому же из-за больших нагрузок зимой бывают аварийные отключения.

Несмотря на значительный объем строительства дорог, потребность в них остается в Тюменском районе еще очень большой. В этом году продолжается разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог на площадках ИЖС в с. Червишево, в д. Ушакова, д. Есаулова и с. Чикча, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.