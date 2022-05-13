Школы Тюменской области приняли 44 ребенка из ДНР и ЛНР

Школы Тюменской области приняли 44 ребёнка, приехавших из ДНР, ЛНР и Украины, из них 14 учатся в начальной школе, 5 являются выпускниками 9, 11 классов, сообщается на сайте регионального правительства.
отмечается, что для школьников проводятся консультации, дополнительные занятия, их активно вовлекают во все мероприятия и знакомят с областной столицей, в частности, дети побывали в историческом парке "Россия — моя история" и на обзорной экскурсии по городу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru