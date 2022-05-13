Тюменские кадеты выйдут на "Парад победителей"

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища примут участие в традиционной масштабной акции "Парад победителей". Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийской акции "Бессмертный полк" и в честь празднования 77-й годовщины Дня Победы.

В воскресенье, 15 мая, кадеты всех курсов выйдут к мемориалу "Вечный огонь" с портретами прадедушек и прабабушек-участников Великой Отечественной войны. Запланировано выступление творческих коллективов ТПКУ.