Более 2,5 тыс жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу клещей

Медики региона зарегистрировали 2522 обращения граждан в связи с присасыванием клещей, в том числе 614 детей в возрасте до 14 лет.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (1155), г. Ишиме и Ишимском районе (226), Тобольске и Тобольском районе (196), Заводоуковском городском округе (120).

Цифры не превышают среднемноголетних значений, случаи заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрированы, отметили в РПН.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ для предотвращения присасывания клещей проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 3435 га.