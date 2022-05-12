Тюменские огнеборцы спасли лосенка при тушении ландшафтного пожара

21:33 12 мая 2022
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11 мая во время ликвидации ландшафтного пожара в районе деревни Криводанова Тюменского района сотрудники противопожарной службы Тюменской области совместно с работниками Авиалесоохраны спасли лосенка. Огнеборцы на руках вынесли испугавшееся животное из окруженного огнем леса.

"Напоминаем жителям области о необходимости соблюдения установленного запрета на посещение лесов, а также на разведение открытого огня на участках, в том числе для сжигания мусора или приготовления пищи", - пишет КУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области".

 

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