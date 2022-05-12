Тюменским детям расскажут про жизнь пионеров

15:58 12 мая 2022
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Выставку в честь 100-летия пионерии открыли в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер", она будет работать до 20 мая.

Она посвящена Российскому движению школьников, отражает деятельность пионеров, их достижения. с юбилею пионерии также приурочен съезд Тюменского регионального отделения Российского движения школьников, он запланирован на 20 мая. 

В Тюменской области насчитывается более 3 000 членов Российского движения школьников и 35 000 участников.

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