Тюменским детям расскажут про жизнь пионеров

Выставку в честь 100-летия пионерии открыли в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер", она будет работать до 20 мая.
Она посвящена Российскому движению школьников, отражает деятельность пионеров, их достижения. с юбилею пионерии также приурочен съезд Тюменского регионального отделения Российского движения школьников, он запланирован на 20 мая.
В Тюменской области насчитывается более 3 000 членов Российского движения школьников и 35 000 участников.
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