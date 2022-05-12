В ГИБДД рассказали о трех перекрёстках в Тюмени, где водители превышают скорость чаще всего

Более 59 тысяч нарушений ПДД зафиксировали за месяц камеры на дорогах Тюменской области: передвижные комплексы на федеральных и региональных автодорогах, а также камеры на 39 перекрестках Тюмени, делится статистикой ГИБДД региона.
Самым массовым нарушением является превышение скоростного режима 55 тысяч, 3500 нарушений правил проезда по полосе для маршрутного транспорта, 1100 – проезд на красный сигнал светофора.
Замначальника ЦАФАП ГИБДД Дмитрий Сычев отметил, что тюменцы стали реже проезжать перекрестки на запрещающий сигнал светофора. Он также отметил, что на подъезде к трем аварийным тюменским перекресткам улиц Севастопольской и 50 лет Октября, Мелиораторов и Щербакова, 50 ВЛКСМ и Холодильной установлены знаки ограничения скорости 40 км в час, не все тюменцы обращают на них внимание и снижают скорость, их нарушения фиксируются камерами.
До конца года 75 тюменских перекрестков будут оснащены камерами.
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