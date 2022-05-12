Педагоги региона покажут свое мастерство на конкурсе "Сердце отдаю детям"

Очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы допобразования "Сердце отдаю детям" пройдет в Тюмени 13 мая.

Педагогам предстоит пройти три испытания: открытое занятие "Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе"; групповое конкурсное испытание – импровизированный конкурс "4К: командообразование, креативность; коммуникации, компетенции"; конкурсное испытание "Педагогическая риторика".

Все желающие могут стать зрителями конкурса - офлайн и онлайн. Конкурс будет проходить во Дворце творчества и спорта "Пионер" с 10:00, торжественное открытие конкурса и церемонию закрытия можно смотреть онлайн.