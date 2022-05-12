Школьники Нижнетавдинского района отрепетировали эвакуацию при пожаре

10:23 12 мая 2022
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ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области"

Учебную эвакуацию и занятия по пожарной безопасности провели в поселке Тукман Нижнетавдинского района работники противопожарной службы Тюменской области.

По сценарию возгорание произошло на первом этаже здания. По сигналу пожарной сигнализации дети под руководством учителей покинули помещения в безопасную зону. Условный очаг возгорания удалось потушить подручными средствами и силами добровольной дружины. Эвакуация прошла успешно, считают работники противопожарной службы.

Во время общего сбора работники отдельного поста поселка Тукман противопожарной службы Тюменской области раздали листовки о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В заключительной части мероприятия учащимся в актовом зале показали фильм "Берегите лес от пожара".

Теги: лесные пожары , образование , профилактика , школы
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