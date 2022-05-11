Тюменцам напомнили правила поведения при задымлении населенных пунктов

В случае ухудшения пожароопасной обстановки, наличии задымления территорий населенных пунктов пожилым людям, беременным подросткам, младенцам, страдающим с сердечно-легочными заболеваниями в анамнезе и другим восприимчивым групп населения:

по возможности минимизировать время пребывания на улице;

при сильном задымлении на открытом воздухе использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски;

плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани;

увлажнять воздух в помещении - необходимо намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, менять каждые 2-4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений;

обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;

лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу;

контактные линзы в "дымную" погоду лучше не носить, т. к. можно ухудшить состояние глаз;

принимать душ;

исключить дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение;

по возможности, организовать орошение придомовой территории; не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что с начала мая в областном центре и районах ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследовано 49 проб атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено.