ГИБДД взяла на контроль ремонтируемые участки тюменских трасс

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Реконструкция и ремонт дорог идёт на федеральных трассах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск и Екатеринбург-Тюмень, места проведения работ взяла на контроль ГИБДД Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Всего в этом сезоне будет отремонтировано порядка 600 км дорог регионального и муниципального значения, подрядчики уже ведут активную работу.

Автоинспекторы обследуют организацию дорожного движения на предмет безопасности, наличия всех необходимых дорожных знаков и ограничителей. У основных мест реконструкции введено либо реверсивное движение, регулируемое светофорами, либо поэтапное снижение скоростного режима. Введённые скоростные ограничения будут контролировать с помощью ручных скоростемеров.

Кроме основных дорожных знаков на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги" установлены информационные указатели с данными об объекте ремонта и контактами подрядной организации.