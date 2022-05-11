Ребят из Омутинского СРЦН объединило рисование шоколадом

Занять подростков интересным делом и при этом научить общаться со сверстниками и взрослыми — такую задачу решают сотрудники четырех социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (СРЦН) в Тюменской области. Именно здесь ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают первую помощь и поддержку.

Шоколадные дома, животные, цветы - и это далеко не все, что изобразили участники проекта "Территория спорта" на мастер–классе, который провели психологи "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское". Подростки узнали историю всем известного лакомства, познакомились с новым видом рисования - рисование жидким шоколадом.

Проект "Территория спорта" реализуется при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Началось все в августе 2021 года, а в августе 2022 года будут подведены итоги проекта. Организаторы провели семь групповых занятия у психолога, двадцать - спортивной направленности.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.