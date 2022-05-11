Средняя зарплата врачей в Тюменской области превысила 100 тысяч рублей

Уровень дохода медработников – выше общероссийского значения.

В Тюменский области средняя зарплата медицинских работников выше общероссийских показателей и на третьем месте в Уральском федеральном округе после автономных округов.

Как сообщили Вслух.ру в Тюменьстате, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием в Тюменской области за год составила 101 тыс. 544,7 руб. в месяц, в целом по России – 92 тыс. 460,2 руб. В УФО максимальное значение на Ямале – 231 тыс. 783 руб., на втором месте – Югра с показателем 143 тыс. 767,8 руб. В Свердловской области она составила 85 тыс. 401,5 руб., в Челябинской – 79 тыс. 405,8 руб., в Курганской – 72 тыс. 780,9 руб.

У среднего медперсонала зарплата составляла 46 тыс. 071,9 руб. в месяц (по стране), в Тюменской области – 51 тыс. 822,8 рублей. В УФО данный показатель варьируется от 34 тыс. 775,5 руб. в Кургане до 121 тыс. 686,7 руб. на Ямале.

В Тюменской области младший медицинский персонал в среднем зарабатывал 49 тыс. 138,3 руб., по России — 39 тыс. 111,5 руб., в УФО – от 30 тыс. 169,1 руб. до 110 тыс. 869,6 руб. в месяц.

На данный момент на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области опубликовано больше 500 вакансий для врачей, более 100 вакансий для среднего и больше 230 – младшего медицинского персонала. Максимальные заявленные зарплаты достигают 300 тыс. руб. (для стоматолога-ортопеда), до 130 тыс. руб. (для фельдшера) и до 90 тыс. руб. (для старшей медсестры) соответственно.