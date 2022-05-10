Что делать, если укусил клещ, рассказали тюменцам

Как избежать встречи с клещом и что делать, если он все-таки уже укусил вас, узнала редакция Megatyumen.ru и составила инструкцию вместе с инфекционистами.

Болезни, которые переносят клещи

Основные инфекции, которые передаются через укусы клещей – это боррелиоз и клещевой вирусный энцефалит. Намного реже встречаются эрлихиоз и анаплазмоз. Все эти заболевания могут привести к тяжелым последствиям.

Где обитают клещи

В основном клещи живут на траве. На деревья они не заползают, поэтому истории о том, что членистоногие падают сверху – это миф. Зато они вполне могут заползти в ваши вещи на пикнике, и таким образом попасть к вам домой, а впоследствии укусить. Так что специалисты рекомендуют осматривать себя после того, когда вы вернулись из леса или парка.

Какие места клещи выбирают для укуса

Скорее всего, клещ не будет кусать вас в видное место типа ладоней, лица или коленей. Есть наиболее типичные и характерные места для укуса клеща. Это волосистая часть головы, часть за ушами, задняя поверхность шеи, подмышки, пах, под грудью и спина. Обратите внимание именно на эти зоны.

Что делать, если клещ уже на вас

Если клещ уже добрался до вас, его можно попробовать удалить. Но делать это нужно только в том случае, если вы умеете это правильно делать. В интернете продают специальные устройства, формально ветеринарные, в России не сертифицированные для людей. Но они вполне подходят. Устройство так и называется – удалитель клещей. При удалении клеща не стоит заливать маслом, бензином или давить на него. Разрушение паразита повысит риск передачи боррелий.

Если не умеете вынимать клеща, лучше не трогайте его, а езжайте в травматологический пункт. Там у вас заберут клеща для анализа на предмет наличия инфекции. Дополнительная информация может влиять на тактику и выбор профилактики.

Если вы подхватили инфекцию

Если есть подозревание, что вы подхватили энцефалит, медики вколют иммуноглобулин. Делать это необходимо не позднее 96 часов с момента укуса. Это правило действует для тех, кто не делал прививку. Привитым введение иммуноглобулина нужно только при множественных укусах или выявлении вируса в клеще.

Как выяснить, есть ли у вас боррелиоз

Чтобы выяснить, заразил ли вас клещ боррелиозом, нужно сдать тест на антитела IgM и IgG к боррелиям. С вопросами по анализам и лечению вы можете записаться в своей поликлиннике к терапевту, а он уже направит вас к инфекционисту.