Репродуктивные планы жителей выяснят в Тюменской области

Полученные результаты послужат для разработки и оценки эффективности принимаемых демографических мер.

В Тюменской области выяснят репродуктивные планы граждан. Выборочное наблюдение проведет Тюменьстат с 6 по 23 июня.

Как выяснил Вслух.ру, на юге Тюменской области в обследование включено 180 домохозяйств, из них 105 расположены в городах и 75 – в районах.

В ХМАО будет исследовано 165 домохозяйств, в ЯНАО – 90. Из них в городах находятся 105 и 60 соответственно.

Разработано два вида вопросников. Первый – общий, коснется всех проживающих вместе. Второй будет заполнен по ответам одного совершеннолетнего члена семьи: женщины до 44 лет или мужчины до 60 лет. Интервьюеры будут спрашивать о браке, числе детей и мотивах их рождения, о помощи семьям, о жизненных целях и ценностях, условиях жизни.

Полученные данные будут обезличены и войдут в общую статистику. Результаты предназначены для разработки и оценки эффективности мер по реализации концепции демографической политики России на период до 2025 года, приоритетного национального проекта "Демография".