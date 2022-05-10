Единственный участник Великой Отечественной войны остался в Голышмановском округе

Александра Михайловна Хамова окончила "роковские" курсы сандружинниц. В июле 1943 года восемнадцатилетнюю Шуру призвали на фронт - попала в Сталинград. Оттуда и начался её боевой путь в составе 28 отдельного зенитного прожекторного батальона в 10 корпусе ПВО. Южный фронт, Юго-Западный, прикрывали наступление под Киевом, оказывали поддержку войскам Первого Украинского фронта под Житомиром и Бердичевым, Ровно и Конотопом. Она была прожектористкой, позже освоила рацию. В марте 1945 года шли ожесточённые бои под Бреслау, в Польше, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.

-На нашу прожекторную позицию были сброшены немецкие парашютисты, - вспоминает Александра Михайловна. - Нападение было отбито, фашисты уничтожены, но в том бою погибли многие боевые подруги. Помню, не успела настроить корпус прожектора вверх, как раздался взрыв и меня отбросило. Боли не чувствовала — солдатские штаны быстро наполнились кровью. Левое бедро было пробито навылет. Сползла в воронку, с трудом волоча за собой рацию. Чётко осознавала, что её нужно беречь. Часто приходилась передавать зашифрованные приказы из штаба на позиции. Не знаю, сколько времени пролежала в беспамятстве - очнулась в госпитале, он был в городе Бреслау

22 марта 1945 года командир батальона представил Александру Баженову и многих её товарищей к медали "За отвагу".