Двери для туристов открывает ЗапСибНефтехим

ЗапСибНефтехим открывает двери для туристов, и заставляет по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль - технологичную, безопасную, экологичную.

Программа "Открытый СИБУР" приглашает на экскурсии по своим самым закрытым совсем недавно предприятиям - ЗапСибНефтехим, Губкинский и Нижневартовский газоперерабатывающие заводы, ПОЛИЭФ и БИАКСПЛЕН.

"Туристам, выбравшим альтернативу горам и пляжам, откроются не только заводские цехи, но и красоты и достопримечательности городов, рядом с которыми стоят наши заводы, - отмечено в сообщении компании. - И конечно, захватывающие пейзажи страны — от нижегородских великих рек до сибирских таежных лесов".

ЗапСибНефтехим — самый большой в стране нефтехимический комплекс, одно из пяти крупнейших полимерных производств в мире и просто инженерное чудо на площади в 460 гектаров. Он расположен рядом с духовной столицей Сибири. Тобольск интересен и он возрождается: обновляются дома и пространства, появляются новые развлечения, сохраняются развлечения исторические. Присутствие СИБУРа способствовало и росту уровня сервиса. В 2021 году тут появился аэропорт Ремезов, и теперь из Москвы лететь пару часов.

В СИБУРе вообще редко говорят "промышленный туризм", называя его формой добрососедства. Этим смыслом пронизаны и экологические инициативы завода (и всей компании), в полутора километрах от которого проложены "Экотропы СИБУРа". Три эколого-образовательных маршрута протяженностью 4 километра познакомят всех желающих с местной экосистемой, фауной тобольских лесов и ее суровой, но прекрасной флорой. А еще с работой по их сохранению.

Запись на экскурсию с 3 мая по номерам телефонов горячей линии: 8-800-301-18-17 или 8-800-277-717, сообщила Тюменская линия.