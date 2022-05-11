Черемуховую аллею высадили жители Тюменской слободы

Высадка черемуховой аллеи состоялась в Тюменской слободе накануне Дня Победы и была приурочена ко всероссийской акции "Сад памяти", сообщил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

24 саженца черемухи высадили жильцы домов на улице Подшибякина. Инициаторами и организаторами акции выступили депутат Дмитрий Осипов и руководство управляющей компании. В высадке черемух горожане участвовали семьями, у каждого деревца установлена именная табличка.

"Ежегодно в России проводится акция "Сад памяти" - высаживается 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, и наша черемуховая аллея является лептой в большое дело. Уверен, что акция будет памятной для всех семей, причастных к этому событию. Это символ нашей общей народной памяти о героях войны, всех тех, кто положил свою судьбу на алтарь Победы, чтобы сегодня у нас была возможность жить под мирным небом, растить детей и сажать деревья", - отметил Дмитрий Осипов.

Депутат выразил уверенность, что ребята, которые помогали в высадке деревьев, "вырастут достойными людьми и сделают много новых хороших дел во благо любимого города и во славу нашего великого Oтечества".

По словам организаторов акции, микрорайон активно развивается, здесь живут в большинстве своём молодые, современные, деятельные семьи с активной созидательной позицией. Желающих посадить деревья было гораздо больше - заявки подали около 90 семей, поэтому акция будет продолжена, и в скором времен во дворах появится еще больше деревьев и кустарников.