Разыскиваются родственники красноармейцев, медальоны которых нашли тюменские поисковики

Поисковые отряды Тюменской области в Новгородской и Тверской областях подняли и подготовили к погребению останки свыше 150 солдат и офицеров Красной армии, обнаружили 11 солдатских медальонов, установили 5 имен.
В последних числах апреля при проведении полевых поисковых работ в Старорусском районе Новгородской области отрядом "Память" (г. Ялуторовск) были обнаружены останки солдата Красной армии. По вкладышу из медальона, найденного при бойце, были установлены данные:
ТИШКОВЕЦ ТАРАС КОНОНОВИЧ
Год рождения: 1903
Место рождения: д. Кордон Северного района Новосибирской области, РСФСР.
Дата и место призыва: 3 сентября 1941г., Северный РВК.
Семья: Тишковец Н. Д. Адрес тот же.
В короткие сроки был найден племянник солдата - Алексей Егорович Тишковец 1938 г.р. Как он рассказал, жену Тараса Кононовича звали Натальей Давыдовной, они воспитывали единственного сына Леонида 1936 г.р. Детей у Леонида не было.
Останки Тараса Кононовича Тишковца будут торжественно погребены осенью в Старорусском районе Новгородской области. Также через несколько месяцев состоится церемония передачи солдатского медальона его ближайшим родственникам.
В настоящее время идет поиск родственников бойцов, чьи имена также были установлены по солдатским медальонам:
МЕРЗЛЯКОВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Год рождения: 1916
Звание: рядовой
Место рождения: Удмуртская АССР, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 1, кв. 235.
Отец: Мерзляков Петр Иванович
АЛЕКСАНДР
Год рождения: 1916
Место рождения: Омская обл., Большетарский с/совет, д. Большетарская (возможно, Больше-Туралинское сельское поселение)
ВИНИЦКИЙ ВЛ…/ВИ… АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1918
Место рождения: Украинская ССР, Каменец-Подольский
Адрес семьи: деревня Корюкош (возможно, Крюково)
РУБАН ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ
Место рождения: Украинская ССР
Любую информацию о бойцах, чьи имена установлены, можно отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по телефону +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).
Работы на полях сражения Великой Отечественной войны продлятся еще несколько дней. 12 мая в Тюмень вернутся последние группы поисковиков.
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