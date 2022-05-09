В Голышманово обустраивают мемориальный комплекс

В 1967 году в память о павших в годы Великой Отечественной войны на улице Ленина посёлка Голышманово начали обустраивать мемориальный комплекс. Спустя год там провели первый митинг в честь Дня Победы. Через 10 лет была открыта мемориальная стена, в которую были вмонтированы плиты с именами погибших солдат-земляков. В 1985 году Александр Игнатьевич Леонович, автор обелиска, дополнил комплекс звездой, торжественности добавил Вечный огонь. Реконструкция была проведена в 1995 году. У памятника всегда живые цветы – символ бессмертия. Ежегодно мемориальный комплекс благоустраивают, а нынче площадь памятного места расширяют.

Как рассказал заместитель главы Голышмановского округа Олег Швецов, территорию бывшей конторы Райпотребсоюза, стоявшей рядом, очистили от мусора ещё прошлой осенью. К 9 Мая там уложат брусчатку, установят скамьи, вазоны для цветов и урны для мусора. Также будет оборудован спуск для маломобильных групп населения. На территории Голышмановского городского округа установлены 32 памятника участникам Великой Отечественной войны. Все они постоянно содержатся в порядке, ко Дню Победы провели косметические ремонты. На фронт забрали 6 864 голышмановца. Погибли, защищая Родину, 3 904 воина. Из них почти 1 900 пропали без вести, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.