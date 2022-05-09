Четвертьфинальные игры официальных лиг КВН пройдут в Тюмени

Сначала продолжение получит "Сезон успехов" лиги "Тюмень". 12 мая во дворце "Пионер" местные студенты поборются за выход в полуфинал. Выступят "Цветной бульвар", "Сборная ГАУСЗ", "ППШ" из колледжа экономики, управления и права, "Егор и 8" из техникума строительной индустрии и городского хозяйства, сборная ТИУ и ТюмГУ "Так, стоп!" и "Сердечные люди" из медицинского колледжа.

Отметим, что лига "Тюмень" действует с 1999 года и ежегодно обеспечивает участие команд в международном фестивале "КиВиН". В 2015 году она получила статус официальной региональной лиги международного союза КВН. А с января 2016-го стала структурным подразделением созданной лиги МС "КВН "ЗапСиб".

Игры ¼ "ЗапСиба" запланированы на 23 и 25 мая. Поклонники веселых и находчивых увидят визитные карточки и музыкальный фристайл от сборных из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, ХМАО, Кургана, Москвы, Омска, Тюмени и Ялуторовска.

Билеты на все три игровых дня есть в продаже на сайте городских касс, цена от 100 до 200 рублей.

Как уже сообщал Вслух.ру, в Высшей лиге КВН начали сезон команды с севера Тюменской области: "ИП Бондарев" из Надыма и "Северяне" из Нягани.