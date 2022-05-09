Возвращать пациентов к жизни заводоуковским врачам помогают дефибрилляторы

Критическим компонентом лечения при при внезапной остановке сердца является своевременная дефибрилляция. Не так давно современный дефибриллятор-монитор появился в Областной больнице №12 в Заводоуковске, сообщила Алёна Мальцева, представитель пресс-службы Областной больницы №12 (г. Заводоуковск).

"В начале апреля, глубокой ночью поступил срочный вызов – рассказала фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи ОБ №12 Марина Ищейкина. - Мужчина, 38 лет, жаловался на боль в грудной клетке, отдающую в левую лопатку и локоть. ЭКГ показало наличие признаков инфаркта. Пока везли пациента, произошла остановка дыхания, и пульс не определялся. Срочно начали реанимацию: ИВЛ, непрямой массаж сердца и благодаря удару тока дефибриллятора сердце пациента забилось снова. Сердечный ритм постепенно восстановился, пациент пришел в себя, был доставлен в приемный покой и через 10 дней благополучно выписан домой".

Благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", портативный дефибриллятор – монитор, подобный тому, что применяется в машинах скорой помощи, уже 4 месяца помогает медикам спасать жизни пациентов и в отделении кардиологии ОБ №12. "Мы получили дефибриллятор только в начале этого года, и он сразу стал незаменимым в реанимации пациентов с внезапной остановкой сердца. Для нас новый дефибрилятор-монитор – это уверенность в том, что в случае необходимости, мы сможем экстренно и на самом современном уровне оказать пациенту необходимую медицинскую помощь и запустить остановившееся сердце. За короткий срок новое оборудование помогло спасти жизни двум пациентам, которые находились в крайне тяжёлом состоянии", – рассказала заведующий отделением кардиологии ОБ №12 Анастасия Кущева.