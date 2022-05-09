Музыкальный интенсив для жителей Тобольска провела победительница конкурса "Моя идея"

С 23 апреля по 3 мая в мультицентре "Моя территория" проходил образовательный интенсив "Co-creations". Молодежь Тобольска училась записывать музыкальные треки.

Проект Елизаветы Ситниковой "Co-creations" победил в конкурсе "Моя идея". Участники проходили теоретические и практические занятия с региональными экспертами. Тюменская певица, продюсер сообщества "Музсходка" Нина Белявская провела мастер-класс по записи вокала на студии: обучила, как подготовить голос к выступлению, и лайфхакам для борьбы с зажимами. Автор электронной музыки Александр Кометов рассказал о процессе написания треков и о принципах работы программы для создания музыки. После теоретической части будущие музыканты прошли курс практических занятий с музыкальным куратором, тобольским ди-джеем Виталием Эмметом. Он показал, как применить полученные знания на практике. В студии звукозаписи были записаны первые биты и вокал.

— Это прекрасная идея — предоставить возможность молодежи перенять опыт экспертов из других городов. За короткий срок прокачать свои музыкальные навыки и написать собственный трек. Особенно вдохновляет то, что организатором такого обучения стала тобольская студентка — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

До 7 мая тоболякам предстоит самостоятельно дописать музыкальную дорожку. Далее состоится онлайн голосование за лучший трек. Отдать свой голос за понравившуюся композицию можно в группе "Co-creations — образовательный интенсив" в социальной сети ВКонтакте. Награждение победителей пройдет 14 мая в мультицентре "Моя территория", сообщила Мегатюмень.