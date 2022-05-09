47 организаций объединяет ресурсный центр для добровольцев Тюменской области

Координационный ресурсный центр Тюменской области по поддержке волонтерства объединяет 11 опорных центров, 26 муниципальных и 10 студенческих центов развития добровольчества. Также, сообщает пресс-центр Тюменской областной думы, в регионе, действует Совет по вопросам добровольчества. Аналогичные советы есть во всех муниципальных образованиях региона.

Волонтерское движение, по словам заместителя председателя комитета по социальной политике Владимира Пушкарева, вносит значительный вклад в решение важных задач социальной сферы.

"Так, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года регион присоединился к акции взаимопомощи "Мы вместе", - сообщил он. - Было отработано около 15 тысяч заявок по приобретению и доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Кроме того, волонтеры осуществляли доставку лекарственных препаратов лицам с подтвержденным ковидом, оказывали волонтерскую помощь в стационарах и поликлиниках, на пунктах вакцинации".

Система работы в сфере добровольчества Тюменской области неоднократно получала высокую оценку на федеральном уровне, уточнила Тюменская линия.