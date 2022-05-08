Арт-объекты по мотивам сказок создадут тюменские семьи

В рамках открытия четвертого ремесленного сезона в музее "Дом Машарова" в Тюмени состоялась презентация масштабного проекта "Мастерская сказок", созданного общественной организацией "Гильдия мастеров".

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Суть состоит в том, чтобы объединить семьи над созданием арт-объектов из сказов и сказок. В ходе встреч участники вспоминают и обсуждают различные сказки, а также учатся новым навыкам рукоделия.

— Планируются следующие арт-объекты: композиция по произведению Ивана Ермакова "Голубая стрекоза" (многоуровневая конструкция с героями из сказа), образы из сказки в стихах "Конек-Горбунок" Петра Ершова (лоскутное одеяло и текстильные персонажи), композиции из сказки "Белоснежка и семь гномов" (конструкция - дом с персонажами внутри), арт-объект по сказке Ганса Кристиана Андерсена "Снежная королева" (витраж с изображением Снежной королевы). На данный момент художественные объекты находятся в процессе создания, – изданию "Тюменская область сегодня" сотрудница музея Наталья Бунакова.