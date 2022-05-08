Временное трудоустройство могут получить выпускники вузов и ссузов Тюменской области

За содействием в службу занятости могут обратиться специалисты от 18 до 25 лет, кто в течение года получил диплом о среднем или высшем профессиональном образовании. В 2021 году 15 человек воспользовались такой возможностью.
В среднем временные работы длятся два месяца. Как выяснил "Вслух.ру", в этот период работнику положена зарплата от работодателя и материальная поддержка за счет средств органов занятости. Сумма матподдержки составляет минимальный размер пособия по безработице, умноженный на размер районного коэффициента.
Для подачи заявлений онлайн требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. В этом случае нужно обращаться через единую цифровую платформу "Работа в России" (https://trudvsem.ru/). Кстати, здесь есть специальный раздел с вакансиями для студентов.
В Тюмени центр занятости населения находится на ул. Республики, 204 в, корп. 3, телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.
Кроме того, с 2009 года в Тюменской области организуют оплачиваемые стажировки до трех месяцев для выпускников, которые в течение года закончили вузы или учреждения СПО. Для них потребуется ходатайство, выданное в образовательной организации.
Стажировка засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке. Проконсультироваться можно в департаменте труда и занятости Тюменской области: 8 (3452) 42-62-48; 42-60-68.
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