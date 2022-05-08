Выставка, посвященная традициям золотного шитья в Сибири, открылась в Тюмени

В начале мая в Тюмени в музее "Дом Машарова" открылась выставка "Золотные узоры". Ранее президент РФ поддержал проект школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири". Благодаря этому в Тюмени создана школа золотошвейного искусства.

– Организацию выставки работой назвать не могу, потому что заниматься любимым делом – это счастье и состояние волшебства, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" организатор выставки Елена Сулейманова. – Работать вместе с увлеченными золотным шитьем людьми – подарок судьбы.

Современным мастерам удалось по крупицам воссоздать несколько старинных техник шитья.

В золотном шитье существуют два направления: церковное и светское. Причем, используемые техники – одни и те же, но мастера применяют совершенно различные подходы и делают разные орнаменты при изготовлении одежды для священнослужителей и обычных людей. За несколько веков в церковном золотном шитье практически ничего не изменилось, а вот в светском изменения не знают границ.

– То, что было раньше, не всегда интересно и востребовано молодым поколением, поэтому мы трансформируем золотное шитье в современное искусство, – объяснила организатор выставки. – Освоив техники шитья, дети могут делать, к примеру, сувенирную продукцию.

На выставке представлены образцы золотного шитья, собранные из разных мест и разных стран земного шара.

Тюменские мастера проводят для желающих научиться старинному искусству мастер-классы. Причем, мальчики приходят на занятия даже чаще, чем девочки. Главная задача мастеров – не воссоздавать старину, а передавать традиции золотного шитья современным поколениям. Может быть, дети не станут кутюрье, но полученные навыки, любовь к прекрасному и прикосновение к сотворчеству всегда будут в их душах, уверены организаторы выставки и педагоги.