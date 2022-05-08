Лечение зрения на современном оборудовании проводят в тюменском центре "Пышма"

Для профилактики и лечения различных проблем со зрением в современной офтальмологии активно применяются аппаратные методики лечения. В реабилитационном центре "Пышма" успешно используют такие методы для помощи детям с нарушением зрения.

В 2021 году по льготной путевке комплексную медико-социальную реабилитацию здесь прошли 262 ребенка. Кабинеты аппаратного лечения оснащены современным оборудованием, позволяющим лечить многие заболевания глаз у детей, включая самые распространенные: близорукость, косоглазие, амблиопию, усталость глаз, а также проводить их профилактику. Активно используются аппараты "Форбис", "Синоптофор", "Мираж", "Оксис", "МАКДЭЛ-09", "СПЕКЛ-М" и другие.Новинкой в аппаратном лечении является офтальмомиотренажер "Визотроник". Он предназначен для профилактики и лечения синдрома хронического зрительного утомления, компьютерного зрительного синдрома, спазма аккомодации и приобретенной близорукости у детей.

Для лечения и профилактики детских глазных заболеваний в реабилитационном центре успешно применяются компьютерные тренировочные программы, такие как "Тир", "Льдинка" и другие. Их терапевтический эффект основан на сочетании специфической зрительной стимуляции с возбуждением зрительных центров в коре головного мозга. Такие процедуры с использованием компьютерных программ эффективны в составе комплексной терапии, которую назначает врач-офтальмолог центра. Они оказывают положительное воздействие на повышение остроты зрения и восстановление бинокулярных функций глаз.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.