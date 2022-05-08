Фонд президентских грантов: итоги пяти лет

За пять лет работы Фонд президентских грантов организовал 13 конкурсов, рассмотрел больше 120 тысяч проектов от имени 35 тысяч заявителей. Это рекордные цифры за всё время государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фондом поддержаны семь голышмановских проектов, из них шесть – от окружного Совета ветеранов и одни - местного Благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ". В Голышмановский округ привлечено более шести миллионов рублей. На грантовые средства реализованы патриотические, образовательные и воспитательные проекты. В посёлке Голышманово появился Сквер пограничников, работала "Социальная комната", установлены доски Памятис именами ветеранов войны на всех кладбищах округа. В 2022 году реализуется проект "ШАГ" - Школа активного гражданина.

- На трёх территориях — Малышенской, Голышмановской, Земляновской - будут составлены карты проблем и ресурсов, портреты жителей села. Уже сейчас проводятся опросы местных селян, общественных организаций, клубов по интересам. Для развития этих сельских территорий важно понять, что особо примечательного там есть, какие проблемы нужно решить для улучшения жизни жителей, определить ресурсы, которые можно использовать. Это поможет главам территорий в работе. Такой проект в будущем можно будет тиражировать и на другие сельские территории округа, - рассказала исполнительный директор Голышмановского Благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ" Ольга Бадрызлова.

Размер грантовой поддержки Фонда президентских грантов значительно выше окружных. Новички в проектной деятельности могут стартовать с грантов в размере до 500 тысяч рублей. Для реализации глобальных, серьёзных проектов организациям с опытом можно рассчитывать на грант до трёх миллионов рублей. Фондом президентских грантов также учреждён Президентский фонд культурных инициатив. Голышмановский Благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ" и Голышмановская детская школа искусств участвуют в этом конкурсе и реализуют два проекта, один из них совместный. За счёт президентских грантов изготовят книжки-раскраски с местными достопримечательностями и проведут региональный фестиваль "Таланты Тюменского края", уточнила Комсомольская правда-Тюмень.