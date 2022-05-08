Голышмановским врачам будут помогать в работе 5 автомобилей Лада

В областную больницу №11 (р.п. Голышманово) по программе Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения" поступили пять автомобилей LADA Niva Travel. Из регионального бюджета на их приобретение выделено более 4,5 миллионов рублей, сообщила Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы ОБ №11 (р.п. Голышманово).

Машины повышенной проходимости, способные преодолевать бездорожье, уже направлены для работы в амбулатории и ФАПы в качестве санитарного транспорта – для доставки пациентов в медорганизации, медработников на дом к пациентам и т.д.

По одному внедорожнику получили медики поликлиники в селе Юргинском, Ражевской и Вагайской амбулаторий. По одной машине отправились на ФАПы в деревню Боровлянка и в село Малоскаредное. Главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов рассказал, что поступление новых автомобилей позволит медикам повысить мобильность, и увеличит доступность медицинской помощи для жителей сел и деревень. Эти именно те цели, которые заложены в основу национального проекта "Здравоохранение" и его региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" и имеют особенное значение для людей старшего возраста и маломобильных граждан.

"Необходимость в транспорте острая. За последний год сильно изменились потребности пациентов, своевременный выезд медицинского работника, оказание квалифицированной помощи на дому играет колоссальную роль в лечении", – отметил главный врач. До конца года больница получит еще 15 единиц автотранспорта.