Пилоты радиоуправляемых автомоделей встретятся на чемпионате "Кванторейс"

Региональный чемпионат по пилотированию радиоуправляемых моделей автомобилей "Кванторейс" пройдет с 11 по 13 мая в тюменском "Кванториуме".
В технических соревнованиях примут участие около 20 пилотов в возрасте от 10 до 17 лет из технопарка "Кванториум" и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.
Чемпионат проводится по направлению "Автоквантум" по двум трекам: "Визуальное пилотирование" и "FPT пилотирование". Соревнования пройдут в личном зачете. Победители войдут в команду региона для участия во Всероссийском чемпионате "KvantoRace-2022". В прошлом году тюменские пилоты стали вторыми, уступив только спортсменам из Брянска.
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