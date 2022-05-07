Горох и лен сеют тюменские земледельцы

Аграриям предстоит засеять более 841 тысяч гектаров пашни

Тринадцать районов юга Тюменской области приступили к посеву зерновых и зернобобовых культур.

– На 6 мая посеяно 22,4 тысячи гектаров из планируемых 704 тысяч, – сообщила изданию "Тюменская область сегодня" начальник отдела растениеводства департамента АПК региона Лариса Реутских. – В настоящее время больше всего посеяно гороха – 10,2 тысячи гектаров. Его догоняют овес, ячмень и пшеница.

Так, последней в регионе используется более 30 различных сортов, в основном сибирской селекции. Среди самых популярных сортов – Ирень и Икар. Хозяйства четырех районов занимаются посадкой овощей, а полеводы Заводоуковского и Тюменского района приступили к посадке картофеля. В области посеяно 4 тысячи гектаров технических культур. В частности, в девять раз по сравнению с прошлым годом увеличилась в Упоровском районе площадь, на которой сельхозтоваропроизводители планируют посеять лен.

– Лен, "одноклассник" рапса – экономически выгодная культура, поскольку стоимость семян льна, которые идут на производство масла, гораздо выше, – говорит Александр Зоммер, заместитель главы района, председатель комитета по развитию АПК. – На полях муниципалитета работает шесть хозяйств. На 5 мая упоровские земледельцы засеяли 2 781 гектаров: зерновых, технических культур, однолетних трав.

Кроме того, в этом сезоне ООО "Тобол" впервые вырастит 100 гектаров новой для района культуры – гречихи.