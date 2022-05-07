Как правильно выбрать рассаду, рассказали тюменцам

Идеальным периодом высаживать рассаду считается конец мая и начало июня.

Почти на 20% выросли цены на рассаду в Тюменской области. Один куст овощных культур стоит 25-40 рублей. Но важно опираться не только на стоимость, но и на качество рассады. Как обеспечить себе хороший урожай, рассказала Вслух.ру агроном Светлана Гаврилова.

"Если есть дырочки, отверстия, это уже плохо, потому что здесь явно похозяйничал вредитель, - рассказала Светлана. - Нужно проверять обратную сторону листьев. Если там вредителей нет, рассада хорошая".

Как пояснила агроном, поникшие ростки в магазинах тоже можно покупать. В огороде они будут чувствовать себя отлично, просто комнатная температура им не по душе. А вот к выбору огурцов стоит отнестись внимательнее - ощупывать их нежелательно, но нужно осмотреть на наличие белого налета и пятен. Если на листьях его нет, а корневая система богатая, можно брать.