В Голышмановском краеведческом музее открылась выставка "Возвращение к истокам"

Выставку посвятили Году культурного наследия народов России. На ней представили наиболее распространённые ремёсла и промыслы нашего края.

Много рукодельных экспонатов собрали сотрудники музея для выставки: тканые ковры, гончарные изделия, валенки-самокатки, деревянные поделки и плетённые из лозы корзины.

- Голышмановские мастера постепенно возрождают старинные ремёсла, - отметила заведующая музеем Светлана Усольцева. - Педагог дополнительного образования молодёжного центра Наталья Диль сама увлеклась лепкой из глины и обучает детей. Предпочитают использовать глину с местных карьеров. Лепят посуду, фигурки животных, достопримечательности посёлка Голышманово, обжигают их в муфельной печи и выставляют на творческие конкурсы, где занимают призовые места. Светлана Синельникова мастерит изделия из бересты. На открытии выставки в музее она рассказала об изготовлении шаркунка — игрушки-погремушки, которой пользовались в старину. Светлана мечтает научиться ткать ковры, как умели её бабушки. Валерий Бархатов делает из дерева шкатулки, бочонки, вазы, чаши, садовые скамейки. Совсем недавно он освоил сегментное точение — это более сложный уровень творчества. Владимир Харитонов увлечён плетением из лозы. У нас в музее большая выставка его работ.

Ещё в середине двадцатого века в сибирских деревнях катали валенки почти в каждой семье. В посёлке Голышманово цех валяной обуви был создан в начале 1960-х годов и сейчас не остановлено производство валенок. В наше время в округе данный промысел возрождается — современные валенки представляют на выставках, мастера участвуют в конкурсах.

Летом прошлого года в Голышмановском краеведческом музее побывал творческий коллектив Тюменского дома ремёсел с проектом "Голоса наших предков". Гостям приглянулась глиняная птичка-свистулька — старинный экспонат музея. Они предложили сделать свистульку брендом Тюменской области, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.