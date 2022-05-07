Utair назвал борт в честь Героя Советского Союза Бориса Быстрых

В мае 2022 года самолету "ЮТэйр" с регистрационным номером RA-73068 присвоено имя летчика Бориса Быстрых (28.03.1916 – 03.06.1943). Герой войны, знаменитый пилот бомбардировщика, свои первые полеты он совершил в небе Тюмени.

Сегодня названный в честь Бориса Быстрых борт приземлился в Тюмени. Летая на самолете, пассажиры могут почитать в бортовом журнале биографию летчика.

Герой Советского союза Борис Быстрых начал свою летную карьеру в Тюмени в 1939 году. Отсюда же ушел на фронт, в годы войны совершил более 200 вылетов на бомбардировщике.

В 1939 году после окончания летной школы ГВФ в Балашове был направлен в аэропорт "Плеханово" Тюменской авиагруппы. Где выполнял полеты на воздушных судах У-2, П-5. В ноябре 1940 года был призван в Красную армию. С 24 июня 1941 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

К 1 сентября 1942 года в качестве командира пикирующего бомбардировщика Пе-2 совершил 168 боевых вылетов. За ратные подвиги в 1941 году награжден орденом Красного Знамени, в 1942 году орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1942 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Последний 220-й боевой вылет Борис Быстрых выполнил 3 июня 1943 года. После взлета экипаж был атакован группой истребителей противника. Вступив в неравный бой с врагом, командир самолета Герой Советского Союза Борис Степанович Быстрых погиб, но боевое задание выполнил.