ТЭО готовит тюменским детям подарки за креатив

"Тюменское экологическое объединение" проводит среди школьников конкурс поделок из вторсырья, победителям обещают подарки ко Дню защиты детей.

Конкурс проводится в трёх категориях: ученики младшей школы, 5-8 классов и старшеклассники. Для участия в нем фотографию поделки нужно опубликовать не позднее 30 мая. Чтобы работа не затерялась и была принята, в публикации необходимо указать хэштэг #ТЭО_Поделка и отметить сообщество регионального оператора – @ecoteo72.

"Жури оценит композиции по таким критериям, как творческий подход и художественное исполнение, оригинальность идеи вторичного использования выбранных материалов, экологичность работы и трудоёмкость исполнения. Авторы самых интересных и полезных поделок получат от нас ценные призы, которые помогут ребятам весело провести летние каникулы", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Подробности - в сообществе компании в соцсети "ВКонтакте".