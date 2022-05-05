Тюменцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертный полк"

Патриотическая акция "Бессмертный полк" впервые с начала пандемии состоится в очном формате. В Тюмени масштабное шествие пройдет 9 Мая по главной улице города.

В День Победы сбор участников шествия начнется с 9:00 на пересечении улиц Республики и Кирова. Жители смогут пройти в шеренгах Бессмертного полка до площади 400-летия Тюмени или площади Памяти у Технопарка.

Особенность нынешней акции - единый строй, без деления на трудовые коллективы и партии.