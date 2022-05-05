Тюменцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертный полк"

14:40 05 мая 2022
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Патриотическая акция "Бессмертный полк" впервые с начала пандемии состоится в очном формате. В Тюмени масштабное шествие пройдет 9 Мая по главной улице города.

В День Победы сбор участников шествия начнется с 9:00 на пересечении улиц Республики и Кирова. Жители смогут пройти в шеренгах Бессмертного полка до площади 400-летия Тюмени или площади Памяти у Технопарка.

Особенность нынешней акции - единый строй, без деления на трудовые коллективы и партии. 

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